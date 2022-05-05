Росіяни обстріляли Святогірську лавру УПЦ МП, 7 поранених

Семеро біженців поранені внаслідок обстрілу російськими військами Свято-Успенської Святогірської лаври що на Донеччині.

Джерело: Українська православна церква, Офіс генпрокурора

Деталі: Вранці 4 травня збройні сили РФ нанесли авіаудар по Святогорську Краматорського району.

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Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії.

За даними УПЦ, у Лаврі проживає, крім братії, 300 біженців, з них 50 дітей. Усі мешканці працюють над усуненням наслідків вибуху.

Також інформують, що у Святогірській Лаврі з 26 квітня немає мобільного зв’язку, а з 27 квітня немає інтернету.

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Внаслідок обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку, поранення отримали 7 цивільних громадян.