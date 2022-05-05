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Президент Німеччини, якому Київ відмовив у візиті, поговорив із Зеленським

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 16:02

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій отримав запрошення приїхати в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel. 

Зазначається, що у 45-хвилинній розмові Штайнмаєр запевнив Зеленського у повній підтримці Німеччиною України. За словами речниці, усі непорозуміння з минулого владнали" і Зеленський запросив в Україну федерального президента і канцлера. Втім, поки невідомо, чи Штайнмаєр готовий поїхати до Києва і коли можлива ця поїздка.  

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що розмова справді відбулася. "Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України - марна", - прокоментував він.

Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва, зазначивши, що той "вдає ображену ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає "вдавати невинно ображеного" - Ред.). 

Теми: НімеччинаКиївЗеленськийдипломатичні відносини
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