СБУ затримала соратника Медведчука: готував повалення конституційного ладу

Служба безпеки затримала в Києві одного з лідерів партії Віктора Медведчука "Український вибір", який у змові з російськими спецслужбами займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні.

Джерело: СБУ, джерела УП у правоохоронних органах

Дослівно: "У Києві контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Медведчука "Український вибір". За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами.

Зловмисник розробив концепцію "народного самодержавства", яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій".

Деталі: Встановлено також, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента РФ щодо особистого прийому з метою "доповісти" про підготовку заходів підривної діяльності в Україні.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили документацію та печатки "громадських організацій"; заборонену символіку; лист з адміністрації президента РФ про отримане звернення; комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та чорнові записи з доказами злочинних дій.

СБУ не називає імені затриманого. За даними джерел УП в правоохоронних органах, його звуть Олександр Тарнашинський.