У Запоріжжі 8-10 травня буде довга комендантська година

У Запоріжжі вводять довгу комендантську годину з вечора 8 травня до ранку 10-го.

Джерело: в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у Facebook

Дослівно: "У Запоріжжі знову буде довга комендантська година. За рішенням військових, вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня".

Деталі: В.о. мера повідомив, що дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.

"Залишайтесь у цей період вдома. Під час комендантської години можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги. У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд з власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити", - пояснив він.

Також через комендантську годину у понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги в Запоріжжі не працюватимуть.