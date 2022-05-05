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У Запоріжжі 8-10 травня буде довга комендантська година

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 травня 2022, 16:41
У Запоріжжі 8-10 травня буде довга комендантська година
ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ В ЗАПОРІЖЖІ 29 КВІТНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

У Запоріжжі вводять довгу комендантську годину з вечора 8 травня до ранку 10-го.

Джерело: в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у Facebook

Дослівно: "У Запоріжжі знову буде довга комендантська година. За рішенням військових, вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня".

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Деталі: В.о. мера повідомив, що дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.

"Залишайтесь у цей період вдома. Під час комендантської години можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги. У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд з власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити", - пояснив він.

Також через комендантську годину у понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги в Запоріжжі не працюватимуть.

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Теми: Запоріжжя9 травня
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