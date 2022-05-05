Марцінків закликав виїхати з Франківська на 9 травня через можливі обстріли

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків отримав інформацію про можливі ракетні обстріли 7-9 травня по місту.

Джерело: відеозвернення Марцінківа

Пряма мова Марцінківа: "Прошу по можливості 7, 8, 9 травня роботодавців, усіх мешканців Івано-Франківська не скупчуватися на озері, в парку, в інших публічних місцях.

По можливості виїхати за місто, по можливості обробити свої городи, тобто поменше щоб було людей 7, 8, 9 травня в місті Івано-Франківськ.

Є певна інформація – ворог хоче далі вдаряти ракетними ударами".

Деталі: Попри заклики сидіти вдома мерія не вводить комендантську годину на ці дні.