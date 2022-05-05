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Експосадовця Львівської ОДА і журналіста затримали за розкрадання гуманітарки - ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 5 травня 2022, 19:06
Lviv.Media

На Львівщині СБУ затримала президента Міжнародного Інвестиційного Офісу, колишнього голову Управління інвестиційної політики Львівської ОДА Романа Матиса і головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка за підозрою в розкраданні гуманітарної допомоги.

Джерело: Lviv.Media, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: Затриманих звинувачують у незаконному використанні гуманітарної допомоги, благодійних пожертв і безоплатної допомоги.

Справа розслідується в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Джерела видання повідомили, що Матис і Шпитко продавали гуманітарку і спорядження для військових ЗСУ та інших військових формувань, які боронять Україну від російської армії. Вони привласнювали пожертви благодійників, які перераховували кошти на рахунки громадської організації "Юридична сотня", так і на власні банківські рахунки, які згодом виводили через банківські термінали та відділення.

 
всі фото Lviv.Media

Працівники СБУ затримали Матиса і Шпитка "на гарячому" під час отримання коштів та передачі військового спорядження.

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ВІДЕО ДНЯ
 

Джерело "Української правди" у правоохоронних органах підтверджує інформацію про затримання.

 

Довідка: Роман Матис був звільнений із посади голови Управління інвестиційної політики Львівської обладміністрації у січні цього року. Причина звільнення – реорганізація та зміна структури Департаменту економічної політики.

На місцевих виборах 2020-го Матис був кандидатом на посаду мера Львова як самовисуванець, проте набрав менше 1% голосів виборців.

Теми: СБУЛьвівщинагуманітарка
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