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Болгарія проситиме ЄС про виключення з нафтового ембарго проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 19:45

Болгарія проситиме про виключення з нафтового ембарго проти РФ, запропонованого Європейською комісією в рамках шостого санкційного пакету.

Про це заявив міністр енергетики Александер Ніколов, пише "Європейська правда" із посиланням на БГНЕС.

"Позиція Болгарії щодо нафти зрозуміла. Ми проситимемо ЄС про виключення. Ми шукаємо внутрішні рішення, щоб не було ризиків для продовження роботи НПЗ та виробництва", - сказав Ніколов.

Він додав, що щодо постачання газу розробляється довгострокове рішення за участю Єврокомісії і всі сценарії та пропозиції на рівні закупівель будуть прокоментовані найближчим часом.

Нагадаємо, в уряді Угорщини заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці країни.

Словаччина також заявила, що наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти, якщо вона стане об'єктом нових санкцій ЄС проти Росії. З пропозицією Єврокомісії також не згодна Чехія.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

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Теми: Болгаріянафта
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