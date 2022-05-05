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Путін таємними указами нагороджує ліквідованих в Україні. Їх рекордно багато

Світлана КізіловаЧетвер, 5 травня 2022, 20:02
Путін таємними указами нагороджує ліквідованих в Україні. Їх рекордно багато
Володимир Путін, фото Getty Images

З початку війни частка секретних указів президента РФ Володимира Путіна стала рекордною за останні 20 років. Такими указами, серед іншого, нагороджують знищених в Україні російських загарбників.

Джерело: Медиазона

Деталі: Видання зазначає, що, судячи з порядкових номерів указів Путіна на сайті, де публікуються правові акти, у березні 2022 року було засекречено 54% ​​усіх документів такого типу, підписаних президентом РФ. У квітні таких документів було 49%.

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За допомогою секретних указів у Росії, серед іншого, нагороджують військовослужбовців, зокрема посмертно. Медиазона виявила згадку про такий указ у пості про загибель військового з Оренбурзької області. Адміністрація району, де жив загиблий, повідомила, що його посмертно нагороджено "орденом мужності" указом президента РФ від 3 березня №85СС.

Дослівно: "Це рекордні показники з грудня 2002 року, коли частка секретних указів Путіна склала 59%.

На той час у Росії йшла друга чеченська війна".

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Загиблих на війні з Україною російських солдатів зазвичай нагороджують "орденами мужності" посмертно. З більш ніж 1700 вивчених публікацій про загибель, цей орден згадано майже у 600 випадках".

Нагадаємо:

Російська армія з 24 лютого втратила в Україні близько 25 тисяч особового складу. Втрати окупантами замовчуються.

Орієнтовні втрати РФ у війні з Україною
Орієнтовні втрати РФ у війні з Україною
Інфографіка УП

Теми: війнаПутінУкраїнаРосія
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