ЄС планує запровадити санкції проти фактичної жінки Путіна Аліни Кабаєвої

Європейський Союз запропонував поширити санкції на Аліну Кабаєву, колишню гімнастку, яка очолює National Media Group і яка тісно пов’язана з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Bloomberg з посиланням на проєкт документу і співрозмовників, близьких до цього питання

Деталі: Перелік санкцій ще має бути затверджений урядами європейських країн і текст рішення може ще змінитися, перш ніж буде погоджений.

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Очікується, що посли ЄС зустрінуться вранці 6 травня, щоб обговорити й потенційно затвердити шостий пакет антиросійських санкцій, який також включає заходи щодо поступового припинення імпорту російської нафти.

У документі також вказується, що National Media Group (Національна медіа-група) – холдингова компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських медіа, які поширюють державну пропаганду, і через це компанія відповідальна за підтримку дій, які підривають незалежність та територіальну цілісність України.

Згідно з документом, Кабаєва "тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним".

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Нагадаємо:

Кремль неодноразово спростував інформацію про те, що Путін мав романтичні стосунки з Кабаєвою або має з нею спільних дітей.

У квітні понад 60 народних депутатів України підписали звернення до посла Швейцарської Конфедерації в Україні Клода Вільда з проханням сприяти запровадженню санкцій проти Аліни Кабаєвої.