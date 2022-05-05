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Шольц та Байден обіцяють не визнавати спроби перегляду кордонів України

"Європейська правда"Четвер, 5 травня 2022, 22:19
Шольц і Байден, Getty Images

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на канцелярію канцлера.

Як повідомляється, "у центрі розмови була загарбницька війна Росії проти України, що триває". 

"Обидві сторони обговорили як військову ситуацію, так і стан підтримки України. Вони погодилися, що Україна має продовжувати отримувати значну й постійну підтримку у здійсненні свого законного права на самооборону",- говориться у повідомленні.

Також зазначається, що ані США, ані Німеччина "не визнаватимуть жодних кроків, які суперечать територіальному суверенітету та цілісності України і вважатимуть їх нелегітимними".

Також співрозмовники "найрішучіше засудили останні заяви російського керівництва щодо дискредитації демократично обраного керівництва України".

Нагадаємо, напередодні Олаф Шольц поспілкувався із чеським прем'єр-міністром Петром Фіалою, пообіцявши замінити поставлену Україні техніку та важке озброєння.

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