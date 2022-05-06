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Дружину письменника затримали за плакат: вона уклала парі з матір'ю, що в РФ немає свободи

Мазуренко Альона П'ятниця, 6 травня 2022, 01:00

Дружину білоруського письменника Олександра Філіпенка Марію затримали в Санкт-Петербурзі за одиночний пікет. Жінка власним прикладом спробувала довести матері, що у Росії антивоєнні протести неможливі.

Джерело: Філіпенко у Facebook

Дослівно: "Спершу Маша довго намагалася пояснити мамі, що в Росії трапилася справжня катастрофа, потім, зневірившись, додала, що навіть з таким плакатом не можна вийти на вулицю. Теща не погодилася і тоді Маша купила квиток Лондон-Петербург, прилетіла і вийшла на Невський.

Мамі доведено - у сучасній Росії виходити з плакатом "Ні війні!" - не можна.

Затримання, стаття 20.3.3 - громадські дії, створені задля дискредитації Збройних Сил РФ".

Деталі: На плакаті жінки було написано: "Моя мама сказала, що мене не можуть затримати за ці слова, бо Росія - вільна країна, а В.В.Путін - найгідніший президент. Ні війні!".

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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