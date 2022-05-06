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Буш порівняв Зеленського з Черчиллем

П'ятниця, 6 травня 2022, 01:15

Експрезидент  США Джордж Буш назвав  Володимира Зеленського  "Вінстоном Черчиллем нашого часу".

Джерело: Буш в Instagram після розмови з Зеленським, Офіс президента

Дослівно: "Я мав честь поговорити кілька хвилин із президентом Зеленським – Вінстоном Черчиллем нашого часу – сьогодні вранці. Я подякував президентові за його лідерство, його приклад та його відданість свободі, і я привітав мужність українського народу. Президент Зеленський запевнив мене, що вони не похитнуться у своїй боротьбі проти путінського варварства та бандитизму. Американці надихаються їхньою силою духу та стійкістю. Ми продовжимо підтримувати українців, які захищають свою свободу".

Деталі: Своєю чергою, Зеленський сказав, що "американці відверті, відкриті люди" і що в українців та американців спільні цінності.

Зеленський запросив Буша відвідати Україну у зручний для нього час.

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Теми: СШАЗеленський
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