Буш порівняв Зеленського з Черчиллем

Експрезидент США Джордж Буш назвав Володимира Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу".

Джерело: Буш в Instagram після розмови з Зеленським, Офіс президента

Дослівно: "Я мав честь поговорити кілька хвилин із президентом Зеленським – Вінстоном Черчиллем нашого часу – сьогодні вранці. Я подякував президентові за його лідерство, його приклад та його відданість свободі, і я привітав мужність українського народу. Президент Зеленський запевнив мене, що вони не похитнуться у своїй боротьбі проти путінського варварства та бандитизму. Американці надихаються їхньою силою духу та стійкістю. Ми продовжимо підтримувати українців, які захищають свою свободу".

Деталі: Своєю чергою, Зеленський сказав, що "американці відверті, відкриті люди" і що в українців та американців спільні цінності.

Зеленський запросив Буша відвідати Україну у зручний для нього час.