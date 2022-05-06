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Картина Примаченко пішла з молотка за пів мільйона доларів, кошти передадуть ЗСУ

Анастасія КалатурП'ятниця, 6 травня 2022, 02:00

Картину Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" продали з аукціону за 500 тисяч доларів, кошти будуть передані на потреби ЗСУ.

Джерело: "Укрінформ", Благодійний фонд Сергія Притули

Деталі: Як зазначається, стартова ціна твору становила 5 тисяч доларів.

Усі кошти з аукціону підуть на Благодійний фонд Сергія Притули для допомоги ЗСУ.

Передісторія:

  • На Київщині через обстріли сталася пожежа в Іванківському історико-краєзнавчому музеї, який містив близько 20 творів художниці Марії Примаченко. Згодом з'явилася інформацію, що деякі картини вдалося врятувати.
  • Колекціонери Дарья Добриян та Ігор  Паламарчук  передали картину Примаченко до волонтерського штабу Притули.
  • Родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.
  • Картина "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" створена у 1990 році.

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