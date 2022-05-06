Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Картина Примаченко пішла з молотка за пів мільйона доларів, кошти передадуть ЗСУ

Анастасія КалатурП'ятниця, 6 травня 2022, 02:00

Картину Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" продали з аукціону за 500 тисяч доларів, кошти будуть передані на потреби ЗСУ.

Джерело: "Укрінформ", Благодійний фонд Сергія Притули

Деталі: Як зазначається, стартова ціна твору становила 5 тисяч доларів.

Реклама:

Усі кошти з аукціону підуть на Благодійний фонд Сергія Притули для допомоги ЗСУ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На Київщині через обстріли сталася пожежа в Іванківському історико-краєзнавчому музеї, який містив близько 20 творів художниці Марії Примаченко. Згодом з'явилася інформацію, що деякі картини вдалося врятувати.
  • Колекціонери Дарья Добриян та Ігор  Паламарчук  передали картину Примаченко до волонтерського штабу Притули.
  • Родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.
  • Картина "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" створена у 1990 році.

Теми: війнааукціон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
“Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість”. Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп’янська
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: