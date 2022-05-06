Картина Примаченко пішла з молотка за пів мільйона доларів, кошти передадуть ЗСУ

Картину Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" продали з аукціону за 500 тисяч доларів, кошти будуть передані на потреби ЗСУ.

Джерело: "Укрінформ", Благодійний фонд Сергія Притули

Деталі: Як зазначається, стартова ціна твору становила 5 тисяч доларів.

Усі кошти з аукціону підуть на Благодійний фонд Сергія Притули для допомоги ЗСУ.

Передісторія:

На Київщині через обстріли сталася пожежа в Іванківському історико-краєзнавчому музеї, який містив близько 20 творів художниці Марії Примаченко. Згодом з'явилася інформацію, що деякі картини вдалося врятувати.

Колекціонери Дарья Добриян та Ігор Паламарчук передали картину Примаченко до волонтерського штабу Притули.

Родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.

Картина "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" створена у 1990 році.