Картина Примаченко пішла з молотка за пів мільйона доларів, кошти передадуть ЗСУ

Картину Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" продали з аукціону за 500 тисяч доларів, кошти будуть передані на потреби ЗСУ.

Джерело: "Укрінформ", Благодійний фонд Сергія Притули

Деталі: Як зазначається, стартова ціна твору становила 5 тисяч доларів.

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Усі кошти з аукціону підуть на Благодійний фонд Сергія Притули для допомоги ЗСУ.

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