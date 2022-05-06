Росіяни знищили фермерські господарства в громаді на Харківщині, тепер там не буде посівної

Росіяни знищили або розграбували фермерські господарства у Дергачівській громаді на Харківщині, тож цьогоріч посівної кампанії там не буде.

Джерело: голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко

Дослівно: "На жаль, я змушений констатувати, що посівної кампанії цього року не буде, бо фермерські господарства або знищені, або пограбовані окупантами, а посівні площі засіяні мінами та снарядами".

Деталі: Зазначається, що окупанти продовжують активно обстрілювати місто Дергачі, селища і села громади. Особливо значні руйнування від обстрілів, окрім міста, є у Прудянці, Слатине, Руській Лозовій та деяких інших селах, де знищено багато приватних будинків, магазинів, підприємств.

У громаді немає газопостачання - пошкоджена ділянка газогону знаходиться на території, де зараз тривають бойові дії.

Досі під окупацією - Токарівський, Проходівський, Козачолопанський старостинські округи, Цупівка Прудянського округу, селище Питомник та село Нове Русько-Лозівського округу.

Нагадаємо: Раніше британська розвідка повідомила, що вторгнення РФ підірвало українське сільськогосподарське виробництво: урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ.