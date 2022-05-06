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Речницею Білого дому вперше стала афроамериканка і представниця ЛГБТ

Анастасія КалатурП'ятниця, 6 травня 2022, 04:05
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Джо Байден призначив Карін Жан-П'єр новою речницею Білого дому замість Джен Псакі, яка залишить посаду 13 травня.

Джерело: AP, DW

Деталі: Байден сказав, що "Карін не тільки володіє досвідом, талантом та сумлінністю, необхідними для цієї складної роботи, але й продовжить лідирувати у поширенні інформації про роботу адміністрації Байдена-Гарріс  (віцепрезидент Камала Гарріс – Ред.) від імені американського народу".

Жан-П'єр  обіймала керівні посади під час передвиборчих кампаній Байдена та в адміністрації віце-президента Байдена під час президентства Барака Обами.

На цій посаді Карін Жан-П'єр є першою чорношкірою жінкою та відкритим представником ЛГБТ.

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