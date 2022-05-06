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Генсек ООН про війну в Україні: Безглузда і нещадна

Анастасія КалатурП'ятниця, 6 травня 2022, 04:50
ФОТО: GETTY

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав покласти край війні в Україні і назвав  її безглуздою, нещадною та "безмежною за своїм потенціалом глобальної шкоди".

Джерело: Гутерріш на засіданні Радбезу ООН, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, "Укрінформ", AP

Пряма мова Гуттереша: "Війна в Україні безглузда за своїми масштабами, нещадна за своїми розмірами та безмежна за своїм потенціалом глобальної шкоди"

Деталі:   За словами Гутерреша, навіть одноденне припинення вогню запобігтиме загибелі та пораненню десятків мирних жителів і дозволить кільком тисячам інших людей урятуватися.

Гутерріш сказав, що не соромився говорити з президентом Росії Володимиром Путіним про те, що вторгнення РФ  є порушенням територіальної цілісності країни та Статуту ООН, і "це має припинитися заради народу України, Росії, і всього світу". Також Гутерріш наголосив на необхідності швидких дій для забезпечення стабільного потоку продовольства та енергії на відкритих ринках. Зазначається, що "значне вирішення глобальної проблеми продовольчої безпеки потребує реінтеграції сільськогосподарського виробництва України та виробництва продуктів харчування та добрив у Росії та Білорусі у світові ринки, попри війну". Росія та Україна загалом  виробляють 30% світової пшениці, 20% кукурудзи та 75% соняшникової олії.

Мішель Бачелет заявила, що з 24 лютого в Україні  було зареєстровано 6 731 загибель і поранення мирних жителів, і "реальні цифри значно вищі".

Теми: ООНвійна
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