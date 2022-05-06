ВООЗ: 15 мільйонів людей у світі померли через COVID-19

Станом на кінець 2021 року 14,9 млн смертей у світі були пов’язані з COVID-19.

Джерело: ВООЗ, Reuters

Деталі: Ці дані включають людей, що померли безпосередньо від COVID-19, та зокрема тих людей, які мали інші захворювання та які не змогли отримати доступ до медичної допомоги, коли системи були перевантажені під час хвиль інфікування.

Зокрема, безпосередньо від COVID-19 померли 5,4 млн з 14,9.

Більшість надлишкових смертей, 84%, були зосереджені в Південно-Східній Азії, Європі та Америці, і майже 70% - лише у 10 країнах світу.

За даними ВООЗ, близько шести із десяти смертей у світі не було зареєстровано.

Як зазначає Reuters, майже половина смертей, які досі не враховувалися, припадає на Індію. В результаті пандемії там померло 4,7 млн людей, переважно під час величезного сплеску в травні та червні 2021 року. ВООЗ заявила, що ще не повністю вивчила нові дані, надані цього тижня Індією, яка виступила проти оцінок ВООЗ та опублікувала свої власні дані про смертність у 2020 році. Уряд Індії оцінює кількість загиблих за період із січня 2020 року до грудня 2021 року у близько 480 тисяч осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Дані ВООЗ охоплюють період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року.