Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В усіх країнах ЄС більшість підтримує вступ України, окрім Угорщини — опитування

Анастасія КалатурП'ятниця, 6 травня 2022, 05:30

66% жителів ЄС згодні з тим, що Україна має вступити в ЄС, коли буде готова – цю ідею здебільшого підтримують у всіх країнах, окрім Угорщини (де згодні 48%).

Джерело: дані Flash Eurobarometer

Деталі:  Найбільше людей, згодних з тим, що Україна має вступити до ЄС, щойно буде готова - в Португалії (87%), Естонії (83%), Литві (82%) та Польщі  (81%).

Реклама:

Водночас найбільше незгодних припадає на Люксембург (38%), Грецію (37%), Угорщину (36%).

 
ФОТО: eurobarometer

71% вважають, що Україна є частиною європейської сім'ї.

93% європейців схвалюють надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни. 88% європейців схвалюють ідею прийому до ЄС біженців. 80% схвалюють фінансову підтримку України.

ВІДЕО ДНЯ

В опитуванні, крім того, зазначається, що Болгарія і Кіпр — єдині дві країни ЄС, де більшість громадян  не згодні з тим, що російська влада відповідальна за війну в Україні (46% і 52% відповідно).

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ЄС
Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: