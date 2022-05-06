В усіх країнах ЄС більшість підтримує вступ України, окрім Угорщини — опитування

66% жителів ЄС згодні з тим, що Україна має вступити в ЄС, коли буде готова – цю ідею здебільшого підтримують у всіх країнах, окрім Угорщини (де згодні 48%).

Джерело: дані Flash Eurobarometer

Деталі: Найбільше людей, згодних з тим, що Україна має вступити до ЄС, щойно буде готова - в Португалії (87%), Естонії (83%), Литві (82%) та Польщі (81%).

Реклама:

Водночас найбільше незгодних припадає на Люксембург (38%), Грецію (37%), Угорщину (36%).

ФОТО: eurobarometer

71% вважають, що Україна є частиною європейської сім'ї.

93% європейців схвалюють надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни. 88% європейців схвалюють ідею прийому до ЄС біженців. 80% схвалюють фінансову підтримку України.

ВІДЕО ДНЯ

В опитуванні, крім того, зазначається, що Болгарія і Кіпр — єдині дві країни ЄС, де більшість громадян не згодні з тим, що російська влада відповідальна за війну в Україні (46% і 52% відповідно).