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На Запоріжжі росіяни готуються відібрати в людей землю – ОВА

Анастасія КалатурП'ятниця, 6 травня 2022, 07:28

За даними Запорізької ОВА, в Чернігівці росіяни  змушують мешканців заповнювати папери щодо власності на землю – і таким чином хочуть відібрати у людей землю.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "У Чернігівці окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, у якій вказано скільки землі має власник, скільки - в оренді".

Деталі: Зазначається, що лише після цього росіяни видадуть ліцензію на обробку землі. В іншому разі комендант відбере всю землю, яка не вказана  в паперах.

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Теми: Запоріжжя
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