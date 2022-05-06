Розвідка Британії: український опір на "Азовсталі" зриває плани РФ на Донбасі

Триваючий опір захисників "Азовсталі" призводить до збільшення втрат серед росіян і зриває їх плани на півдні Донбасу.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Британська розвідка повідомляє, що російські війська в Маріуполі вже другий день продовжують наземний штурм металургійного заводу "Азовсталь", незважаючи на заяви Росії, що вони прагнутимуть лише заблокувати його.

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"Поновлення зусиль Росії убезпечити "Азовсталь" і завершити захоплення Маріуполя, ймовірно, пов’язане з майбутніми відзначеннями Дня Перемоги 9 травня та бажанням Путіна домогтися символічного успіху в Україні" - йдеться в огляді.

"Ці зусилля коштували Росії персоналу, обладнання та боєприпасів. Поки український опір триває в "Азовсталі", російські втрати продовжуватимуть накопичуватися та зривати їхні оперативні плани на півдні Донбасу" - заявляє британська розвідка.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, в Маріуполі росіяни продовжують блокувати підрозділи Сил оборони в районі "Азовсталі", а в окремих районах вони поновили штурм за підтримки авіації, аби взяти під контроль завод.