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Розвідка Британії: український опір на "Азовсталі" зриває плани РФ на Донбасі

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 08:13

Триваючий опір захисників "Азовсталі" призводить до збільшення втрат серед росіян і зриває їх плани на півдні Донбасу.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Британська розвідка повідомляє, що російські війська в Маріуполі вже другий день продовжують наземний штурм металургійного заводу "Азовсталь", незважаючи на заяви Росії, що вони прагнутимуть лише заблокувати його.

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"Поновлення зусиль Росії убезпечити "Азовсталь" і завершити захоплення Маріуполя, ймовірно, пов’язане з майбутніми відзначеннями Дня Перемоги 9 травня та бажанням Путіна домогтися символічного успіху в Україні" - йдеться в огляді.

"Ці зусилля коштували Росії персоналу, обладнання та боєприпасів. Поки український опір триває в "Азовсталі", російські втрати продовжуватимуть накопичуватися та зривати їхні оперативні плани на півдні Донбасу" - заявляє британська розвідка.

 
UK Ministry of Defence

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, в Маріуполі росіяни продовжують блокувати підрозділи Сил оборони в районі "Азовсталі",  а в окремих районах вони поновили штурм  за підтримки авіації, аби взяти під контроль завод.

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Теми: МаріупольвійнаРосіярозвідка
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