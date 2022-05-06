Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДПСУ: Черги на кордоні лишилися тільки на двох пунктах пропуску

Анастасія КалатурП'ятниця, 6 травня 2022, 08:20

Черги на кордоні залишилися тільки на двох пунктах пропуску - "Шегині" та "Краківець" до Польщі.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Деталі: На решті пунктів пропуску немає черг. Мова йде про такі пункти пропуску:

Реклама:
  • Польща: "Ягодин", "Устилуг",  "Угринів", "Рава-Руська",  "Грушів", "Смільниця",.
  • Словаччина: "Малий Березний", "Ужгород", "Малі Селменці" (працює з 09 до 21 години).
  • Угорщина: "Тиса" (пропуск пішоходів не здійснюється), "Дзвінкове" (працює з 08 до 19 години), "Косино" (працює з 08 до 20 години), "Лужанка",  "Вилок".
  • Румунія: "Дякове", "Солотвино", "Порубне".
  • Молдова: "Мамалига", "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни".

Теми: кордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
кордон
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: