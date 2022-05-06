ДПСУ: Черги на кордоні лишилися тільки на двох пунктах пропуску

Черги на кордоні залишилися тільки на двох пунктах пропуску - "Шегині" та "Краківець" до Польщі.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Деталі: На решті пунктів пропуску немає черг. Мова йде про такі пункти пропуску:

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