ДПСУ: Черги на кордоні лишилися тільки на двох пунктах пропуску

Черги на кордоні залишилися тільки на двох пунктах пропуску - "Шегині" та "Краківець" до Польщі.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Деталі: На решті пунктів пропуску немає черг. Мова йде про такі пункти пропуску:

Польща: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Смільниця",.

Словаччина: "Малий Березний", "Ужгород", "Малі Селменці" (працює з 09 до 21 години).

Угорщина: "Тиса" (пропуск пішоходів не здійснюється), "Дзвінкове" (працює з 08 до 19 години), "Косино" (працює з 08 до 20 години), "Лужанка", "Вилок".

Румунія: "Дякове", "Солотвино", "Порубне".

Молдова: "Мамалига", "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни".