Жертви Росії: ще двох дітей забрала війна – всього 223 дитини загинули

Кількість дітей, які загинули через війну Росії проти України, зросла за офіційними даними до 223-х: 5 травня у "Фельдман Екопарку" на Харківщині загинув 15-річний волонтер, а 23 квітня в с. Новоселівка на Донеччині загинув 17-річний юнак – про це стало відомо лише зараз.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Деталі: Станом на ранок 6 травня щонайменше 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації: загинуло 223 дитини, поранено понад 408 дітей. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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5 травня через обстріл окупантами регіонального ландшафтного парку "Фельдман Екопарк" в смт. Лісне Харківського району Харківської області загинув 15-річний хлопець-волонтер, який допомагав годувати та евакуювати тварин.

5 травня стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування с. Новоселівка Покровського району Донецької області загинув 17-річний юнак.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 139, Київській – 116, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, Житомирській – 15. У столиці Київ постраждали 16 дітей.