У Києві горів готель: евакуювали 98 людей

Під ранок 6 травня у столиці сталася масштабна пожежа у 4-поверховій будівлі у Голосіївському районі, жертв немає, рятувальники евакуювали 98 людей.

Джерело: ДСНС у Києві у Facebook

Дослівно ДСНС: "6 травня о 4:34 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Бродівській, що у Голосіївському районі столиці.



Горіли 2 та 3 поверхи 3-поверхової будівлі з розповсюдженням полум’я на покрівлю та 1-ий поверх".

Деталі: За даними джерел УП, у 4-поверхівці знаходився готель.

Рятувальники, які прибули на місце події негайно приступили до гасіння пожежі, вони врятували 5 та евакуювали 98 людей.

О 6:45 пожежу локалізували на площі 2000 кв. м та о 7:29 – ліквідували.

Повідомляється, що завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 4 будівлі та недобудований поруч розташований корпус.

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На місці працювало 80 рятувальників та 15 одиниць пожежної техніки.