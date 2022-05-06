Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві горів готель: евакуювали 98 людей

Ірина БалачукП'ятниця, 6 травня 2022, 09:06
У Києві горів готель: евакуювали 98 людей

Під ранок 6 травня у столиці сталася масштабна пожежа у 4-поверховій будівлі у Голосіївському районі, жертв немає, рятувальники евакуювали 98 людей.

Джерело: ДСНС у Києві у Facebook

Дослівно ДСНС: "6 травня о 4:34 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Бродівській, що у Голосіївському районі столиці.

Горіли 2 та 3 поверхи 3-поверхової будівлі з розповсюдженням полум’я на покрівлю та 1-ий поверх". 

Реклама:
 

Деталі: За даними джерел УП, у 4-поверхівці знаходився готель.

Рятувальники, які прибули на місце події негайно приступили до гасіння пожежі, вони врятували 5 та евакуювали 98 людей. 

 

О 6:45 пожежу локалізували на площі 2000 кв. м та о 7:29 – ліквідували. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Повідомляється, що завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 4 будівлі та недобудований поруч розташований корпус.

 

На місці працювало 80 рятувальників та 15 одиниць пожежної техніки.

Теми: Київпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Київ
До поліції надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Києва
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: