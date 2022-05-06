Австрія продовжує вважати ембарго на газ з Росії "червоною лінією"

Австрія, як і раніше, виступає проти постачання газу з Росії і називає цей крок "червоною лінією".

Про це заявила газетам Funke Group міністр економіки країни Маргарет Шрамбек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Газове ембарго – це чітка червона лінія для Австрії", – заявила Шрамбек.

"І ні ми, ні Німеччина не зможемо встояти. Від Австрії, а також від Німеччини – однозначне "ні", бо ембарго завдасть більше шкоди, ніж користі", – додала вона.

Міністр також запропонувала ЄС використовувати фрекінг для видобутку газу.

"Є засоби видобутку сланцевого газу екологічно безпечним способом. Ми не повинні закривати свій розум і сперечатися із технологічним статусом 20-річної давності", - сказала вона, додавши, що технологія еволюціонувала.

Крім того, у середньостроковій перспективі, за її словами, політик виступила за нові партнерські відносини, наприклад, із Саудівською Аравією, в галузі сонячної енергетики та водню.

ВІДЕО ДНЯ

Австрія наполягає, що підтримує всі санкції проти Росії, за виключенням газового ембарго.

Про те, як ЄС дискутує навколо енергетичних санкцій – читайте в інтерв'ю Лани Зеркаль Ми запропонували Європі єдиний працюючий план енергетичних санкцій