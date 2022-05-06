Міністр оборони Німеччини підтвердила поставку Україні семи Panzerhaubitzen 2000

Німеччина погодилася поставити Україні 7 самохідних гармат-гаубиць Panzerhaubitzen 2000.

Це підтвердила у Словаччині в п’ятницю міністр оборони Крістін Ламбрехт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Гаубиці повинні бути поставлені з поточного ремонту. Німеччина також навчатиме українських військових використовувати ці системи озброєння.

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Panzerhaubitzen 2000 - це важкі артилерійські установки, здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів. Бундесвер описує Panzerhaubitze 2000 як одну з найсучасніших артилерійських систем у світі. Їхня сила полягає в точності та великій дистанції бою.

Нідерланди раніше пообіцяли Києву поставку п'яти таких гаубиць.

У Словаччині Ламбрехт відвідала німецьких солдатів, які були розгорнуті на східному фланзі НАТО разом з системою протиповітряної оборони Patriot.

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Наприкінці березня Бундестаг вимагав від уряду поставок важкого озброєння в Україну і ухвалив відповідну заяву правлячої коаліції та опозиційного ХДС/ХСС.

Також Ламбрехт пообіцяла поставку зенітних самохідних установок Gepard, яких виробник KMW ще має на складі 50 одиниць. Постачання важкого озброєння до України викликало запеклі суперечки в Німеччині.