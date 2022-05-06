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Посол України відмовився вибачатися за свої слова про канцлера Німеччини

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 10:28

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відмовився вибачатися за те, що назвав німецького канцлера Олафа Шольца "ображеною ковбасою".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

 "Справа не в тому, щоб вибачитися, а в тому, щоб робити правильну політику в наші дні", — сказав Мельник.

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Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва, зазначивши, що той "вдає ображену ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає "вдавати невинно ображеного". - Ред.). 

ВІДЕО ДНЯ

5 травня президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, яку охарактеризував як добру і конструктивну.

Теми: Німеччинадипломатичні відносини
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