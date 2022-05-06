Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол України відмовився вибачатися за свої слова про канцлера Німеччини

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 10:28

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відмовився вибачатися за те, що назвав німецького канцлера Олафа Шольца "ображеною ковбасою".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

 "Справа не в тому, щоб вибачитися, а в тому, щоб робити правильну політику в наші дні", — сказав Мельник.

Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва, зазначивши, що той "вдає ображену ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає "вдавати невинно ображеного". - Ред.). 

5 травня президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, яку охарактеризував як добру і конструктивну.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Німеччинадипломатичні відносини
Головне сьогодні

Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8-9 травня

відеоРосіяни здійснили подвійний ракетний удар по околицях Одеси

Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня

Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 4% – НБУ

ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Ми не бачимо наближення кінця війни – Зеленський

Усі новини...
Німеччина
Міністр оборони Німеччини підтвердила поставку Україні семи Panzerhaubitzen 2000
Шольц та Байден обіцяють не визнавати спроби перегляду кордонів України
Німеччина замінить Чехії поставлену Україні військову техніку та озброєння
Останні новини
02:53
Чорногорія обіцяє приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії
02:32
США оголосили винагороду в $15 млн за інформацію про російських хакерів-вимагачів
02:06
У Бельгії варитимуть пиво "Чернігівське", всі кошти віддадуть на допомогу Україні
01:55
Південь: ЗСУ знищили 21 окупанта і ворожу техніку
01:30
Прага позбавить радянського маршала звання почесного громадянина
00:45
Байден підтвердив новий пакет військової допомоги Україні
00:35
Плани окупантів на Херсонщині: паспорти РФ і герб із двоголовим орлом
23:48
УЗ вперше за два місяці відновлює рух потягів до Бородянки
23:40
Полювання триває: ППО мінусує 14 російських безпілотників
23:35
До порятунку військових із "Азовсталі" залучені впливові держави – Зеленський
Усі новини...