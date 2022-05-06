Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог безперервно поливає Луганщину вогнем: очікується посилення наступу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 10:33
Ворог безперервно поливає Луганщину вогнем: очікується посилення наступу
Сергій Гайдай

Російські війська безперервно обстрілюють Луганщину, в наступні кілька днів очікується посилений наступ.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в телеефірі

Пряма мова: "Ми готуємось до більш потужних наступів. Найближчі 3-4 дні вони кинуть усі зусилля, щоб прорватися або в Сєверодонецьк або в Попасну… взяти найбільше місто та взяти в оточення ЗСУ"

Реклама:

Деталі. За словами Гайдая вороги цілодобово обстрілюють усю територію Луганської області із різних видів озброєння. Але українські захисники мужньо тримають позиції.

Евакуацію ускладнено. За підрахунками голова ОВА, загалом на підконтрольній Україні території залишаються близько 50 тисяч цивільних людей.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ЗСУ мають потенціал повернути окуповану частину Харківської області – ISW
Регіони: ракети по Очакову, Лозовій і Краматорську, обстріли по всій лінії фронту 
Міністр оборони Німеччини підтвердила поставку Україні семи Panzerhaubitzen 2000
На Одещині збили російську ракету
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: