Ворог безперервно поливає Луганщину вогнем: очікується посилення наступу

Російські війська безперервно обстрілюють Луганщину, в наступні кілька днів очікується посилений наступ.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в телеефірі

Пряма мова: "Ми готуємось до більш потужних наступів. Найближчі 3-4 дні вони кинуть усі зусилля, щоб прорватися або в Сєверодонецьк або в Попасну… взяти найбільше місто та взяти в оточення ЗСУ"

Деталі. За словами Гайдая вороги цілодобово обстрілюють усю територію Луганської області із різних видів озброєння. Але українські захисники мужньо тримають позиції.

Евакуацію ускладнено. За підрахунками голова ОВА, загалом на підконтрольній Україні території залишаються близько 50 тисяч цивільних людей.