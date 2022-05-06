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Миколаївщина: за добу 5 людей отримали поранення

Ірина БалачукП'ятниця, 6 травня 2022, 10:51
Миколаївщина: за добу 5 людей отримали поранення
Фото з Telegram Замазєєвої

П’ятеро жителів Миколаївської області отримали поранення у результаті атак російських окупантів за минулу добу.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає".

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Деталі: За словами голови облради, усі постраждалі доставлені у медзаклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 6 травня, у миколаївських лікарнях перебуває 153 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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