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На Київщині поліцейські збирають докази сексуального насилля окупантів: куди звертатись

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 11:01
Image courtesy of the artist Kinder Album

На Київщині працює спеціальна мобільна група правоохоронців, яка документує факти сексуального насильства російських окупантів.

Джерело: пресцентр поліції Києва

Деталі: Правоохоронці зазначають, що спеціалісти у складі зведеної групи мають досвід роботи з постраждалими від насильства, а також роботи з дітьми. Поліцейські та психологи спілкуються з місцевими мешканцями, роз’яснюючи, як та куди потрібно звернутися по допомогу.

Дослівно: "З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну окупанти застосовували насильство щодо мирного населення в усіх його проявах. Наразі зусилля поліції спрямовані на те, щоб задокументувати злочини Росії та надати потерпілим кваліфіковану допомогу.

Щодня правоохоронці відпрацьовують населені пункти, спілкуються з мешканцями та документують будь-яку інформацію щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

 

Тож якщо ви постраждали від дій російських військових або стали очевидцями насильства сексуального характеру, звертайтесь до групи за телефоном +380 93 164 1661 або на спецлінію 102".

Теми: Київська областьвійна
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