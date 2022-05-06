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​Гендиректор лікарні вкрав 5 карет швидкої з гумдопомоги

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 травня 2022, 11:16
​Гендиректор лікарні вкрав 5 карет швидкої з гумдопомоги

На Буковині гендиректор лікарні привласнив 5 карет швидкої, надані як гуманітарну допомогу.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, посадовець лікарні використовував надану на потреби ЗСУ та закладам охорони здоров’я гуманітарну допомогу – 5 карет швидкої – для особистого збагачення.

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Після прибуття на територію України автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії чи лікарень. Натомість вони були зареєстровані за благодійною організацією, яку очолює цей же керівник лікарні, та використовувалися для надання платних послуг громадянам.

Правоохоронці задокументували отримання ним хабаря у 16 тисяч гривень.

Слідство встановлює причетних до розкрадання гуманітарної допомоги осіб.

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Теми: Офіс генпрокурорахабаргуманітаркавійна
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