Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Депортованих погрозами змушують приймати "громадянство" ОРЛО – ГУР

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 травня 2022, 11:56
Депортованих погрозами змушують приймати громадянство ОРЛО – ГУР

В окупованому місті Сорокіне на Луганщині почали процеси оформлення "паспортів "ЛНР" щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: Зазначається, що люди, позбавлені домівок, майна і грошей, вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можна отримати гроші, продукти та медичну допомогу.

Реклама:

З людьми проводяться "профілактичні бесіди".

Повідомляється, що в разі відмови від "громадянства" псевдореспубліки люди втратять будь-які засоби до існування і до них будуть застосовані репресії.

Теми: розвідкадепортація ОРДЛОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
розвідка
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
Росія почала збирати "Шахеди" на своїй території і наростила виробництво ракет − ГУР
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: