Депортованих погрозами змушують приймати "громадянство" ОРЛО – ГУР
П'ятниця, 6 травня 2022, 11:56
В окупованому місті Сорокіне на Луганщині почали процеси оформлення "паспортів "ЛНР" щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій.
Джерело: Головне управління розвідки
Деталі: Зазначається, що люди, позбавлені домівок, майна і грошей, вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можна отримати гроші, продукти та медичну допомогу.
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З людьми проводяться "профілактичні бесіди".
Повідомляється, що в разі відмови від "громадянства" псевдореспубліки люди втратять будь-які засоби до існування і до них будуть застосовані репресії.