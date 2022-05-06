Депортованих погрозами змушують приймати "громадянство" ОРЛО – ГУР

В окупованому місті Сорокіне на Луганщині почали процеси оформлення "паспортів "ЛНР" щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: Зазначається, що люди, позбавлені домівок, майна і грошей, вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можна отримати гроші, продукти та медичну допомогу.

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З людьми проводяться "профілактичні бесіди".

Повідомляється, що в разі відмови від "громадянства" псевдореспубліки люди втратять будь-які засоби до існування і до них будуть застосовані репресії.