Росія божиться, що не застосовуватиме ядерну зброю у війні проти України
П'ятниця, 6 травня 2022, 12:52
Заступник директора Департаменту інформації МЗС РФ Олексій Зайцев запевняє, що застосування Росією ядерної зброї під час війни в Україні неможливе.
Джерело: брифінг Зайцева
Деталі: За його словами, Росія нібито твердо дотримується принципів, відповідно до яких "у ядерній війні не може бути переможців і вона не має бути розв'язана".
Пряма мова Зайцева: "Сценарії можливого застосування ядерної зброї чітко прописані в російських доктринальних документах.
Вони не застосовні для реалізації завдань, поставлених у ході спеціальної військової операції в Україні".