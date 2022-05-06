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Росія божиться, що не застосовуватиме ядерну зброю у війні проти України

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 травня 2022, 12:52
Росія божиться, що не застосовуватиме ядерну зброю у війні проти України

Заступник директора Департаменту інформації МЗС РФ Олексій Зайцев запевняє, що застосування Росією ядерної зброї під час війни в Україні неможливе.

Джерело: брифінг Зайцева

Деталі: За його словами, Росія нібито твердо дотримується принципів, відповідно до яких "у ядерній війні не може бути переможців і вона не має бути розв'язана".

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Пряма мова Зайцева: "Сценарії можливого застосування ядерної зброї чітко прописані в російських доктринальних документах.

Вони не застосовні для реалізації завдань, поставлених у ході спеціальної військової операції в Україні".

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Теми: Росіяядерна зброяПутінвійна
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