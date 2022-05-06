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СБУ розповіла про лайфхаки російських солдат - щоб не померти в Україні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 13:38

Російські солдати придумують власні лайфхаки, аби не померти на війні в Україні.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно СБУ: "Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати рашистського командира за напрямом корабля.

Цими лайфхаками, як свідчать нові перехоплення СБУ, окупанти охоче діляться між собою.

"Бойцы песок сиплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…" – говорить російський загарбник своєму товаришу.

Той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши "ні" у відповідь, замислюється на повторенням "лайфхаку" у власному підрозділі".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: В СБУ кажуть, що вітають таку практику і додають, що її можна покращити – просто піти "у відмову" і виїхати з війни в Україні.

Теми: СБУ
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