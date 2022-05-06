Зеленський нагородив захисників новою відзнакою
П’ятеро військових, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, отримали з рук президента нову відзнаку "Хрест бойових заслуг".
Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Зеленського: "Наші герої виявляють видатну хоробрість і відвагу, захищаючи рідну землю. Їхні подвиги під час виконання бойових завдань надихають і не залишаються непоміченими. З великою вдячністю вручив українським воїнам нову відзнаку "Хрест бойових заслуг"".
Деталі: Президент подякував захисникам за службу і висловив упевненість у перемозі.
Як уточнив "Українській правді" прессекретар президента Сергій Никифоров, відзнаку отримали п’ятеро військових, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.