Зеленський нагородив захисників новою відзнакою

П’ятеро військових, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, отримали з рук президента нову відзнаку "Хрест бойових заслуг".

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Зеленського: "Наші герої виявляють видатну хоробрість і відвагу, захищаючи рідну землю. Їхні подвиги під час виконання бойових завдань надихають і не залишаються непоміченими. З великою вдячністю вручив українським воїнам нову відзнаку "Хрест бойових заслуг"".

Фото з telegram зеленського

Деталі: Президент подякував захисникам за службу і висловив упевненість у перемозі.

Фото з telegram зеленського

Як уточнив "Українській правді" прессекретар президента Сергій Никифоров, відзнаку отримали п’ятеро військових, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.