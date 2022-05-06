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Зеленський нагородив захисників новою відзнакою

П'ятниця, 6 травня 2022, 14:21
ФОТО З TELEGRAM ЗЕЛЕНСЬКОГО 

П’ятеро військових, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, отримали з рук президента нову відзнаку "Хрест бойових заслуг".

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Зеленського: "Наші герої виявляють видатну хоробрість і відвагу, захищаючи рідну землю. Їхні подвиги під час виконання бойових завдань надихають і не залишаються непоміченими. З великою вдячністю вручив українським воїнам нову відзнаку "Хрест бойових заслуг"". 

 
Фото з telegram зеленського 

Деталі: Президент подякував захисникам за службу і висловив упевненість у перемозі. 

 
Фото з telegram зеленського 

Як уточнив "Українській правді" прессекретар президента Сергій Никифоров, відзнаку отримали п’ятеро військових, серед яких головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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