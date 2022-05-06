"Азовсталь" у Маріуполі боронять як мінімум 5 білорусів

Завод "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі захищають щонайменше 5 білорусів.

Джерело: представники батальйону Кастуся Каліновського в ефірі "Белсату"

Деталі: Представники білоруського батальйону розповіли, що востаннє контактували із бійцями 4 дні тому. За словами солдатів, настрій у захисників піднятий, вони багато жартують: "Кажуть, що перебувають в облозі і стріляти можна в будь-який бік".

Реклама:

"Вони вдало воюють і не лише тримають оборону, а й роблять вилазки назустріч ворогові. Це не просто позиційна війна, а тактична війна навіть на знищення ворогів на вулицях міста", - повідомив представник батальйону Ян Мельников.

Водночас у захисників "Азовсталі" закінчується зброя, продукти та питна вода. Військові повідомляють, що майже 80% захисників - поранені.

Білоруські військові зазначають, що ситуація у Маріуполі патова. За їхніми словами, говорити про деблокаду зараз не можна, тому що Україна досі не має потрібної артилерії та ППО. Складність ще й у тому, що місто недалеко від кордону з Росією, до того ж Чорне море залишається перекритим для підтримки.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"