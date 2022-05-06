СБУ: в ході спецоперації взято в полон 11 російських снайперів

Служба безпеки України повідомляє, що взяла в полон 11 ворожих снайперів у результаті спецоперації на Харківщині.

Дерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "У Харківській області в ході спецоперації СБУ було взято в полон 11 російських снайперів. Затримані входили до складу так званого "115 полку ДНР", який обстрілював українські позиції".

Щодо інших викриттів СБУ речник спецслужби розповів наступне:

У Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка планувала диверсії в регіоні. До складу групи входило троє осіб, які були на зв’язку зі своїми російськими кураторами.

Учасники ДРГ також здійснювали відеофіксацію ракетних ударів окупантів по стратегічно важливим об’єктам.

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У Житомирській області було затримано посадовця одного з оборонних об’єктів нашої держави, який збирав для ворога розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків Збройних сил України.

У Сумській області на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата. Під час тимчасової окупації частини Конотопського району ці особи здійснювали матеріально-технічне забезпечення загарбників.

На Київщині спецслужба встановила місцезнаходження та затримала ще двох колаборантів. За даними слідства, вони сприяли "розквартируванню" агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району. А крім того – брали участь у мародерстві та викраденні українських патріотів.

За даними речника, від початку повномасштабної війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тисячі колаборантів.