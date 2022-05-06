У Києві 8-9 травня посилять патрулі, комендантська година буде звичною - Кличко

Запроваджувати подовжену комендантську годину 8-9 травня в Києві влада не планує, але правоохоронці посилять патрулювання вулиць.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "Друзі! На 8-9 травня запроваджувати комендантську годину в Києві та області військове командування поки не планує (комендантська година в Києві, як завжди, буде з 22-ї і діятиме до 5 ранку –ред.).

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Місто в ці дні ніяких заходів проводити теж не планує. Бо, нагадаю, під час воєнного стану масові заходи заборонені. Якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку.

Також в ці дні буде посилене патрулювання в місті, охорона громадського порядку".

Деталі: Кличко звернувся до киян: наразі не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. Будьте уважними і дотримуйтеся правил безпеки воєнного часу.

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Мер нагадав також, що відвідувати ліси та лісопаркові зони в столиці та передмісті заборонено. У багатьох із них досі працюють піротехніки.

Також Кличко закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу слідувати в укриття. В найближчі дні висока вірогідність ракетних обстрілів у всіх регіонах України.