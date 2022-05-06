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Перехоплення розмови військового РФ: "Тут один вихід – або 200-й, або 300-й"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 16:41
скріншот відео ГУР

Українська розвідка оприлюднила запис перехопленої телефонної розмови російського військового, який перебуває на окупованій частині Харківської області, де він розповідає дружині про великі втрати окупантів в Україні.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Пряма мова: "Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять… Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й".

Деталі: Військовий РФ пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як. Жінка попереджає, що в разі написання відмови, його одразу віддадуть під трибунал. Однак він відповідає, що цього не буде.

У ГУР зазначили, що найкращий спосіб для військового окупаційної армії залишитися живим та неушкодженим – здатися в полон ЗСУ.

Теми: розвідкавійнаРосія
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