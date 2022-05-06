Україна, Швеція та Фінляндія візьмуть участь у засіданні Військового комітету НАТО

Начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції візьмуть участь у засіданні Військового комітету НАТО - вищого військового органу альянсу.

Про це пише "Європейська правда".

Відповідно до інформації на сайті НАТО, Військовий комітет зустрінеться 19 травня в Брюсселі. Головуватиме на засіданні адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до начальників генштабів країн-членів на першій сесії, щоб розглянути геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в червні.

Друга сесія буде присвячена війні Росії в Україні, до обговорення приєднаються начальники оборони держав-партнерів НАТО Фінляндії, Швеції та України.

Третя сесія буде зосереджена на реалізації Концепції стримування та оборони євроатлантичного простору, а також на довгостроковій позиції НАТО.

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Начальники генштабів потім зустрінуться з азіатсько-тихоокеанськими партнерами НАТО, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Республікою Корея, щоб обговорити регіональні події.

Нагадаємо, Швеція отримала запевнення від США, що вона отримає підтримку протягом періоду, коли потенційна заявка на вступ до НАТО розглядатиметься 30 країнами альянсу.

Як повідомлялося, Велика Британія допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи є країна членом НАТО.