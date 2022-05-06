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Україна, Швеція та Фінляндія візьмуть участь у засіданні Військового комітету НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 16:50
Getty Images

Начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції візьмуть участь у засіданні Військового комітету НАТО - вищого військового органу альянсу.

Про це пише "Європейська правда".

Відповідно до інформації на сайті НАТО, Військовий комітет зустрінеться 19 травня в Брюсселі. Головуватиме на засіданні адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до начальників генштабів країн-членів на першій сесії, щоб розглянути геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в червні.

Друга сесія буде присвячена війні Росії в Україні, до обговорення приєднаються начальники оборони держав-партнерів НАТО Фінляндії, Швеції та України.

Третя сесія буде зосереджена на реалізації Концепції стримування та оборони євроатлантичного простору, а також на довгостроковій позиції НАТО.

Начальники генштабів потім зустрінуться з азіатсько-тихоокеанськими партнерами НАТО, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Республікою Корея, щоб обговорити регіональні події.

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Нагадаємо, Швеція отримала запевнення від США, що вона отримає підтримку протягом періоду, коли потенційна заявка на вступ до НАТО розглядатиметься 30 країнами альянсу.

Як повідомлялося, Велика Британія допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи є країна членом НАТО.

Теми: НАТОШвеціяФінляндія
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