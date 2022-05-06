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Зеленський закликав канцлера Німеччини відвідати Київ 9 травня

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 17:28
Зеленський закликав канцлера Німеччини відвідати Київ 9 травня
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" та відвідати Київ 9 травня.

Про це він заявив у виступі перед представниками британського аналітичного центру Chatham House, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Він запрошений, запрошення відкрите, воно є вже певний час. Його запрошують приїхати до України, він може зробити цей дуже потужний політичний крок – приїхати сюди 9 травня до Києва. Я не пояснюю значення, я думаю, ви достатньо освічені, щоб зрозуміти чому", - сказав Зеленський.

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Щодо Маріуполя, Зеленський сказав, що ситуація там рівносильна "тортурам" і що жодних переговорів з Росією бути не може, якщо мирних жителів або військовослужбовців буде вбито, коли їх можна було звільнити.

"Росіяни не вірять, що їх можна притягти до відповідальності за військові злочини, тому що вони мають силу ядерної держави. Йде 72-й день повномасштабної війни, і ми поки що не бачимо її кінця і не відчуваємо жодної готовності російської сторони до її припинення", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що 8 травня Шольц виступить із телезверненням до громадян Німеччини. Темами звернення стануть війна в Україні і 77-ма річниця закінчення Другої світової війни в Європі.

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Напередодні спікерка Бундестагу Бербель Бас також оголосила про поїздку в Україну в неділю. Як голова парламенту вона стане найвищим представником Німеччини в Києві з початку війни.

Пізніше стало відомо, що невдовзі планується візит глав МЗС Німеччини Анналени Бербок

Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

Теми: ЗеленськийНімеччина
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