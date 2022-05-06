Росіяни намагаються форсувати Сіверський Донець – Гайдай

В Луганській області біля Кремінної російські окупанти намагаються форсувати річку Сіверський Донець.

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Захоплене місто кишить російською технікою. На околицях точаться бої. Росіяни намагаються форсувати річку".

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Деталі: Глава ОВА повідомив, що в окупації зараз знаходяться більше 3,5 тисяч містян.

За словами Гайдая, росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів.

Таким чином, повідомив голова області, ворог проводить контррозвідувальні дії.

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Крім того, що мародерству піддався ледь не кожен будинок.

У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж.