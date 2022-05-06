Новий обмін: з полону РФ вдалося визволити 41 українця

В рамках нового обміну з російською стороною вдалося повернути 41 українця: 28 військових і 13 цивільних.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова: "Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних.



Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України".

Реклама:

Що передувало: 5 травня СБУ повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ за допомогою спецслужби було проведено 9 обмінів і повернуто до України 324 наших полонених.