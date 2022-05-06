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Двоє поліцейських повелись на дезінформацію і втекли зі зброєю з Києва – їх розшукали

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 18:11
ілюстративне фото автомата

Силовики оголосили підозру двом працівникам батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції Києва, які в перший день війни втекли зі столиці, прихопивши табельну зброю.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: 24 лютого у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, особовий склад Головного управління та тимчасово підпорядкованих міжрегіональних територіальних органів Національної поліції, що дислокуються у Києві було переведено на посилений варіант службової діяльності.

Поліцейських озброїли вогнепальною, автоматичною зброєю та залучили до посиленого варіанту службової діяльності.

За даними слідства, вищезгадані двоє поліцейських батальйону тактико-оперативного реагування, отримавши автомати, заступили на чергування на території міста Києва.

Проте, цього ж дня, отримавши від невідомих осіб інформацію щодо загрози захоплення Києва та нібито втечу президента України з міста, ці правоохоронці відмовились від виконання своїх службових обов’язків та самовільно залишили місце несення служби, не здавши видану їм зброю.

У подальшому чоловіки зброю приховали.

ВІДЕО ДНЯ

За результатами слідчих та розшукових дій правоохоронці встановили, де переховуються втікачі: один – у селі на Київщині, інший - в Житомирській області.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у привласненні вогнепальної зброї та бойових припасів, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

 

Працівників поліції уже звільнено з займаних посад. Слідчі дії тривають.

Прокуратура зазначає, що правопорушення викрито за сприяння Управління патрульної поліції в місті Києві.

Теми: Київполіціяпрокуратура
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