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ITF виключила Росію і Білорусь з Міжнародної федерації тенісу

Мазуренко Альона П'ятниця, 6 травня 2022, 19:12

Міжнародна федерація тенісу призупинила членство тенісних федерацій Росії і Білорусі через вторгнення в Україну.

Джерело: федерація тенісу України 

Дослівно: "Відбулася екстраординарна конференція Міжнародної федерації тенісу.

Головним питанням була ратифікація рішення Ради Директорів про призупинення членства федерації тенісу Росії та федерації тенісу Білорусі та дискваліфікацію збірних команд цих країн...

У результаті таємного голосування 80% делегатів конференції висловилися на підтримку виключення федерацій країн-агресорів зі складу ITF. 20% делегатів були проти такого рішення.

Таким чином, федерації тенісу Росії та Білорусі остаточно відсторонені. Питання відсторонення індивідуальних атлетів буде обговорюватися у майбутньому".

Деталі: Повідомляється, що перед голосуванням було надано слово представникам федерацій країн агресорів Якову Шатхіну та Сергію Рутенко, які в один голос заявили про свою категоричну незгоду із відстороненням своїх організацій.

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Після цього виконавчий директор ФТУ Євген Зукін виклав позицію української федерації, яка наполягає не лише у відсторонені федерацій країн-агресорів, але також у відсторонені індивідуальних тенісистів.

Теми: спортРосіяУкраїнавійна
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