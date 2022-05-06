Луганщина: з Сєвєродонецька за день евакуювали лише 3 осіб, лишається 15 тисяч
Із Сєвєродонецька, який є адміністративним центром Луганської області, у п’ятницю евакуювали лише трьох людей, у місті лишається більше 15 тисяч мешканців.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram
Дослівно: "У Сєвєродонецьку залишаються більше 15 тисяч мешканців".
"Охочих виїхати майже немає, сьогодні в евакуаційний автобус сіли лише троє".
Деталі: Гайдай відзначив, що ситуація в місті погіршується.
"Обласний центр рашисти обстрілюють хаотично з важкого озброєння. Дуже гучно. Новини невтішні – орки намагаються оточити Сєвєродонецьк, пробиваються з різних напрямків, Наші захисники їх стримують і відбивають. Ці бої вкрай близько до міста. Вночі так рясно прилітає, що будинки горять кварталами", - розповів він.
За словами Гайдая, влада намагається по-максимуму завезти для тих, хто залишився, гуманітарну допомогу, адже "наступні три дні будуть важкими".
Голова ОВА додав, що у суботу евакуація "має продовжитися".