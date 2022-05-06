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Луганщина: з Сєвєродонецька за день евакуювали лише 3 осіб, лишається 15 тисяч

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 19:31
фото з Telegram Сергія Гайдая

Із Сєвєродонецька, який є адміністративним центром Луганської області, у п’ятницю евакуювали лише трьох людей, у місті лишається більше 15 тисяч мешканців.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "У Сєвєродонецьку залишаються більше 15 тисяч мешканців".

"Охочих виїхати майже немає, сьогодні в евакуаційний автобус сіли лише троє".

Деталі: Гайдай відзначив, що ситуація в місті погіршується.

 
фото з Telegram Сергія Гайдая

"Обласний центр рашисти обстрілюють хаотично з важкого озброєння. Дуже гучно. Новини невтішні – орки намагаються оточити Сєвєродонецьк, пробиваються з різних напрямків, Наші захисники їх стримують і відбивають. Ці бої вкрай близько до міста. Вночі так рясно прилітає, що будинки горять кварталами", - розповів він.

За словами Гайдая, влада намагається по-максимуму завезти для тих, хто залишився, гуманітарну допомогу, адже "наступні три дні будуть важкими".

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Голова ОВА додав, що у суботу евакуація "має продовжитися".

Теми: Луганська областьевакуаціявійна
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