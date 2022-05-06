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Цивільних через війну загинуло в десятки разів більше, ніж військових – Шмигаль

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 19:54
Денис Шмигаль, фото Кабміну

Прем’єр Денис Шмигаль заявляє, що кількість цивільних жертв внаслідок війни Росії в Україні у десятки разів перебільшує кількість жертв серед військових.

Джерело: Шмигаль в інтерв’ю польському суспільному мовнику TVP

Пряма мова: "Величезна кількість трагічних подій відбувається сьогодні в Україні. Це фактично війна проти українського народу, це війна проти демократичного світу.

Кількість цивільних жертв у десятки разів перебільшує військові жертви. Це означає, що це воєнні злочини, це злочини проти людяності, це геноцид проти українців".

Деталі: За словами Шмигаля, в Маріуполі кількість жертв цивільних вимірюватиметься десятками тисяч.

"Ми не маємо доступу, ми бачимо лише скудні кадри з Маріуполя… У Маріуполі це будуть десятки тисяч цивільних людей", - сказав він.

Шмигаль також заявив, що у Маріуполі на сьогодні знищено понад 95% всіх споруд, в тому числі цивільних.

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За словами прем’єра, наразі на сході та півдні України війна йде "з перемінним успіхом" російських і українських військ.

Пряма мова: "Фактично, значного успіху росіяни не мають ніде. На півдні України за останню добу нашим військам вдалося визволити декілька невеликих населених пунктів. Тобто сьогодні ідуть надзвичайно важкі бої на Донбасі, на півдні, без значного успіху для росіян, з перемінним успіхом наших двох армій".

Теми: війнаШмигаль
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