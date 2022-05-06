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Путін на параді натякне Заходу на ядерну війну літаком "судного дня" – Reuters

Альона Мазуренко П'ятниця, 6 травня 2022, 19:57
Путін на параді натякне Заходу на ядерну війну літаком судного дня – Reuters
фото: getty images

Президент РФ Володимир Путін надішле Заходу попередження про "судний день" на параді Перемоги у Другій світовій війні.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що Путін виступить на "Красній площі" перед парадом військ, танків, ракет та міжконтинентальних балістичних ракет.

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За повідомленням Міноборони РФ, у параді візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160 та, вперше з 2010 року, командний літак Іл-80 "судного дня", який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни.

У цьому сценарії Іл-80 має стати пересувним командним центром президента Росії.

Він нібито нашпигований технологіями, але конкретні деталі є державною таємницею РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні 9 травня у Москві та західних столицях ходили чутки, що Путін готує якусь спеціальну заяву щодо України, можливо, пряме оголошення війни чи навіть національну мобілізацію.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відкинув ці припущення, назвавши їх "нісенітницею".

Кремль не відповів на прохання прокоментувати, що Путін може сказати у своєму виступі, який проголосить з трибуни на "Красній площі" перед Мавзолеєм Володимира Леніна.

Торік Путін дорікнув західній винятковості і, за його словами, зростанню "неонацизму та русофобії" — тенденцій, до яких він знову і знову повертався, коли говорив про Україну.

США та інші союзники збільшили постачання зброї в Україну, а деякі російські військові закликали Путіна посилити вогневу міць проти України, повідомили два джерела, близькі до збройних сил.

Теми: Путін9 травняРосіяядерна зброя
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