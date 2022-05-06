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Байден підпише новий пакет військової допомоги Україні на $100 млн - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 20:32
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден найближчими днями підпише новий пакет озброєнь для України на суму щонайменше $100 мільйонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на інформацію трьох американських чиновників.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що цей пакет, швидше за все, включатиме більше боєприпасів для такого озброєння, як гаубиці.

4 травня в Пентагоні заявили, що майже всі 90 гаубиць, які США пообіцяли до України, вже доставлені за призначенням.

У п'ятницю в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Минулого тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

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Про те, чому Вашингтон так довго корегував свою політику і що зрештою змусило його до цього, читайте в статті - 7 причин, що змінили позицію США щодо новітньої зброї для України.

Теми: БайденСША
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