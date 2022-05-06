На захопленій Херсонщині вороги тримають у підвалах і катують сотні українців

На захопленій Херсонщині загарбники утримують у підвалах близько 500 осіб – це активісти, учасники АТО.

Джерело: постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, яку цитує Укрінформ

Пряма мова: "За нашою інформацією, близько 500 осіб знаходяться фактично "у підвалах", де відбуваються щодо таких осіб катування".

Деталі: За її словами, як у Херсоні, так і на адмінмежі з Кримом, наприклад, у селищі Новоолексіївка, у місті Генічеськ, окупаційні ватажки або військові РФ мають списки активістів, які, зокрема, брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або тих, хто служив в АТО.

До цих людей приходять додому, їх забирають, викрадають.

Це ті самі сценарії, які були у Криму в 2014 році: спочатку заходили військові РФ, потім зачищалося інформаційне поле, поле активістів, журналістів, потім проводився так званий референдум, наголосила постійний представник президента в АРК.