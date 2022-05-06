В Одесі та області запроваджують довгу комендантську годину

В Одеській області запроваджують подовжену комендантську годину з вечора 8 травня до ранку 10 травня.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні

Пряма мова: "Щодо комендантської години 9 травня. Вона діятиме по всій території Одеської області і триватиме з 22 години 8 травня до 5 години ранку 10 травня.

Прошу мешканців Одещини з розумінням поставитись до даної вимоги".

Довідка: Під час комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.