В Одесі та області запроваджують довгу комендантську годину
П'ятниця, 6 травня 2022, 22:00
В Одеській області запроваджують подовжену комендантську годину з вечора 8 травня до ранку 10 травня.
Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні
Пряма мова: "Щодо комендантської години 9 травня. Вона діятиме по всій території Одеської області і триватиме з 22 години 8 травня до 5 години ранку 10 травня.
Прошу мешканців Одещини з розумінням поставитись до даної вимоги".
Довідка: Під час комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.
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